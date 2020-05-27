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47 bin 831 kişiye adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mayıs Cuma günü saat 24.00'te başlayan sokağa çıkma kısıtlaması hükümlerine uymayan 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:34
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47 bin 831 kişiye adli işlem uygulandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart'tan bu yana, Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerle, büyükşehir statüsündeki bazı iller ve Zonguldak ilinde zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak, salgının yayılım hızının düşürülmesinin hedeflendiği, Ramazan Bayramı'nda ise koronavirüsün yayılma hızı ile ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına, Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulamaya konulduğu kaydedildi.

'63 İLDE, 395 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILDI'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar doğrultusunda; 22 Mayıs 2020, saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'da sona erecektir. Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla; Aziz Milletimize, kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakârlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda, bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61.559’dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır."

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE MİLLETİMİZİN DESTEĞİ VE ÖNLEMLERE RİAYETİ, SÜRECİN TEMEL BELİRLEYİCİSİDİR'

Toplumsal başarı ile uygulanan tedbirlerin salgının yayılmasını önlemede olumlu neticeler verdiği belirtilen açıklamada, "Ancak bu başarı ve özellikle 4 günlük kısıtlamanın bu gece tamamlanacak olması, virüsle mücadeledeki sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, 'kontrollü sosyal hayat'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Bu itibarla 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasındaki günlerde hem bireysel tedbirlerimizin devamını, hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Çünkü koronavirüsle mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti, sürecin temel belirleyicisidir. İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da hepbirlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesile ile Aziz Milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramını tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yanyana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokakYasakCezaKoronavirüsPandemiPolis
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