Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1512
ALTIN
415.877
DOLAR
7.1552
STERLİN
10.1143
EURO
8.7016
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hami Aksoy, Sırbistan Büyükelçiliğine atandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 08:53
3 Okunma
4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sırsibtan Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

HAMİ AKSOY SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Yayımlanan atama kararına göre, İrlanda Büyükelçilğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Büyükelçilğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBüyükelçiAtamaResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSE ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü
TSE ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü
Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi
Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi
'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
SİVDAK üyeleri, Gara şehitleri için yürüdü
Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama
Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama
"Yeterli aşılamada daha iyi olmak zorundayız"
"Yeterli aşılamada daha iyi olmak zorundayız"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma