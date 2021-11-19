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4. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 4. kez düzenlenen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi görgemli bir geceyle gerçekleştirildi.

19 Kasım 2021 Cuma 13:22
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4. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

FUNDA AKOSMAN

Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü riyasetinde Atakan TAŞUR ve Koray BOZAT’ın organize ettiği Anasponsorluğunu Seyhanlar Group A.Ş’ nin üstlendiği gecede "İki Devlet Tek Millet" bilincibir kez daha gözler önüne serildi.


Karabağ zafer kutlamasının yapıldığı 4.Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde en iyi erkek dizi oyuncusu ödülünü Kerem ALIŞIK, en iyi kadın ses sanatçısı ödülünü Zara, en iyi erkek ses sanatçısı ödülünü Ferhat Göçer, Türk Dünyası özel kültür sanat ödülünü ise Kültür Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem ARIKAN aldı.

Azerbaycan devlet sanatçısı Tünzale AĞAYEVA, Karabağ konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı. Ödül Töreninde Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Zara, sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Önce Vatan Gazetesi

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