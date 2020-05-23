Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Uludağ'da kar yağışı
Uludağ'da kar yağışı
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

4 milyon liranın üzerinde ceza kestik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda üretim yerlerinde 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerinde 45 bin 938 olmak üzere toplam 61 bin 736 denetim gerçekleştirdik. Kurallara uygun olmayan işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestik" dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:51
0 Okunma
4 milyon liranın üzerinde ceza kestik

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bayramların, sevinç ve mutluluk içinde kutlanan, hasret giderilen, birlik ve beraberliği sembolize eden özel günler olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle ne yazık ki bu yıl mahzun geçirdiğimiz ramazan ayının ardından kavuştuğumuz bayramı da buruk bir şekilde kutlayacağız. Tüm dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgını, gıda ve tarımın önemini ve stratejik değerini de bir kez daha göstermiştir. Bakanlık olarak aldığımız hızlı ve etkili tedbirler sayesinde salgın sürecinde ve ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu süreçte üreticilerimizi kollama, tüketicilerimizi koruma gayreti içinde olduk. Market raflarımız boşalmadan hemen yeniden dolabildi. Bunun için çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum. Üreten, emek veren, alın teri döken çiftçilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yılın ilk 5 ayında 12,4 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptık. Bu yıl içinde ödeyeceğimiz toplam destek miktarı ise 22 milyar lira olacak."

'4 MİLYON LİRA CEZA KESTİK'

Çeşitli nedenlerle ekilmeyen ya da nadasa bırakılan alanları üretime kazandırmak amacıyla 21 ilde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yaptıklarını belirterek, yapılan gıda denetimlerine değinen Bakan Pakdemirli, şunları ifade etti:

"Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için aldığımız tedbirlerin yanında üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofralarımıza ulaşması için de gece gündüz demeden gıda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca özellikle tüketimi artan ürünler başta olmak üzere gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerimize ağırlık verdik. Bu kapsamda, gıda üretim yerlerinde 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerinde 45 bin 938 olmak üzere toplam 61 bin 736 denetim gerçekleştirdik. Kurallara uygun olmayan işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestik."

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir
Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor
YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor
'Cami ve mescitlerde ibadet' genelgesi
'Cami ve mescitlerde ibadet' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı
Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu
Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu
Rize’ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
Rize’ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 81 ilde denetim
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 81 ilde denetim
Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi
Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı