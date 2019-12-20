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33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

İzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 60 kişi gözaltına alındı.

33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

İzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 60 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2019 Cuma 10:51
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33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 21'i emekli ya da ihraç edilen, 3'ü muvazzaf 24 albay,  3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 Binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA JANDARMA KOMUTANLARI DA VAR

İzmir merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması'na yönelik operasyonda, 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 60'a yükselirken, şüpheliler arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında 28 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi. 

ESKİŞEHİR'DE 22 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLYEYE SEVK EDİLDİ

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullar ile polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturmada, 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖOperasyon
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