31 ilde FETÖ operasyonu: 50 asker hakkında gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bugüne kadar sürdürdüğü soruşturmalarda örgüt üyesi askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 50 örgüt mensubunun daha kimliği belirlendi. Bunun üzerine 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.