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3 bin 200 metre yükseklikte şiddete hayır eylemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesinde ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Karla kaplı zirveye elinde davulla çıkan Prof. Dr. Kavukçu önce yardım (S.O.S.) çağrısında bulundu, ardından da üzerine döktüğü boyalarla 'şiddete hayır' mesajı verdi.

3 bin 200 metre yükseklikte şiddete hayır eylemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesinde ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Karla kaplı zirveye elinde davulla çıkan Prof. Dr. Kavukçu önce yardım (S.O.S.) çağrısında bulundu, ardından da üzerine döktüğü boyalarla 'şiddete hayır' mesajı verdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:09
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3 bin 200 metre yükseklikte şiddete hayır eylemi

ERZİNCAN - ​Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, savaş ve şiddet olaylarına dikkat çekmek için tek kişilik eylem yaptı. Prof. Dr. Kavukçu, ilk iletişim araçlarından olan davulla 3 bin 200 metre yükseklikteki Ergan Dağı'nın zirvesine tırmandı. Saatler süren tırmanışın ardından Prof. Dr. Kavukçu, evrensel bir yardım çağrısı olan S.O.S sinyallerini davul sesi ile oluşturarak, 'şiddete hayır' mesajı verdi. Daha sonra üzerine 3 çeşit boya döken Prof. Dr. Kavukçu, beyaz ile insanın saflığını, kırmızı ile şiddet halini, şiddet sonrası karamsarlığı ise siyah renk ile vurgulamaya çalıştı.

Şiddetin toplumlarda önemli trajediler yaşattığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu vahşi durumun dünyaya yayıldığını söyledi. Prof. Dr. Kavukçu, şiddetin, çocukların belleğine kadar inip, intihara sürükleyen çok tehlikeli boyutları olduğunu vurguladı. Çalışmalarının birçoğunu iklim koşullarını kullanarak gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu bu sefer de mekân ve malzemenin birlikteliği ile farklı etkiler uyandırmaya çalıştığını kaydetti. Prof. Dr. Kavukçu şöyle konuştu:

"Davul, insanlığın ilk iletişim araçlarından biri ve geleneksel bir dili de içinde barındırdığı için benim ilgimi çekti. Bir sanatçı olarak herkesin anlayabileceği bir ses olan davul ile insanımızın en büyük trajedilerinden birisi olan şiddete tepki vermek için şiddetin var olduğunu hatırlatmak ve insanlara mesaj niteliğinde bir uyarı vermek istedim. Çalışmamda davul ile birlikte enstrüman olarak boyaları da kullandım. Beyaz rengin saf ve temizliği, kırmızı rengin şiddeti, siyah rengin ise karamsarlık ve olumsuz olayları doğrudan anlatabilen bir yönleri var. Bu renkleri, bir bütünlüğü teşkil etmesi açısından seçtim. Davuldaki çıkardığım ses ise S.O.S sinyaliydi. Çalışmamda mors alfabesinde üç kısa, üç uzun ve üç kısa ile S.O.S sesini davul ile verdim. Hem yerel, hem ulusal hem de evrensel bir bütün olarak yardım çağrısında bulunmaya çalıştım. Bu performansım, 'Şiddeti Düşünmek' başlıklı beşinci çalışmam. Şiddet var olduğu sürece bu kapsamdaki çalışmalarımı sürdüreceğim."

DHA

Son Güncelleme: 18.04.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
Eylemşiddete HayırProf. Dr. Mehmet Kavukçu
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