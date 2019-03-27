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22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak

Ankara Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle il genelinde 22 bin 201 güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.

22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak

Ankara Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle il genelinde 22 bin 201 güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
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22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak

ANKARA - Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pazar günü yapılacak olan seçimlerin, huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşların hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla 'Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nın hazırlanarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

İl genelinde, bin 706 oy verme alanındaki 12 bin 194 sandıkta 19 bin 538'i polis, 2 bin 663'ü jandarma olmak üzere toplam 22 bin 201 güvenlik görevlisinin seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır" denildi.

'KOLLUK GÜÇLERİ DIŞINDA RUHSATLI DA OLSA HİÇ KİMSE SİLAH TAŞIMAYACAKTIR'

Açıklamada, enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması,  trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerekli tedbirler alındığı, jeneratör takviyeleri yapıldığı kaydedildi. Seçim günü ilgili kurumlar tarafından tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır.  İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSeçimGüvenlik Görevlisi
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