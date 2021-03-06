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2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına karar verildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 09:41
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2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiği belirtilerek, "Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Milli Marşımız, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüşmüştür" denildi. Genelge ile 2021 yılının İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılı olduğuna dikkat çekildi.

Genelgede, 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu tarafından yürütüleceği ve koordine edileceği aktarıldı. Etkinliklerden bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenebileceği ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2021Mehmet Akif Ve İstiklal Marşı Yılı
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