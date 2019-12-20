2 terörist sınır dışı edildi!

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 1'i Fas, 1'i Almanya uyruklu olmak üzere toplam 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildi.
DHA
İçişleri Bakanlığı, 1'i Almanya, 1'i Fas uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçı'nın (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 1'i Almanya, 1'i Fas uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçı'nın (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
ANKARA - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 1'i Fas, 1'i Almanya uyruklu olmak üzere toplam 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildi.
DHA