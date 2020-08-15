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17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Gaziantep'te erkek arkadaşının yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Delen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın(20) ise polisteki ilk ifadesinde, cep telefonunda gördüğü fotoğraflar nedeni ile tartıştığı, genç kıza birkaç defa vurduğunu söylediği öğrenildi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:56
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17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

GAZİANTEP, (DHA)

Önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın Batıkent Mahallesi'nde evine giden Duygu Delen bir süre sonra 4'üncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlamaları ile tutuklandı. Duygu Delen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık'ta Delen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, genç kızın ailesi ile arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kızın cansız bedeni öğleden önce kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, "Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Benim kızım bu tabutun içinde. Allah rızası için gereken yapılsın" dedi.

Duygu'nun arkadaşları ise söylenilecek çok bir şeylerinin olmadığını ve arkadaşları için gerekenin yapılmasının istediklerini ifade etti.

'TARTIŞTIK, BİR KAÇ KEZ VURDUM'

Delen'in ölümü ile ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyette verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. Kaplan'ın ifadesinde, "Duygu ile 3,5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de 'bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem' diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, 'ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım' diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim" dediği öğrenildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN 1 KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl Ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi. Kaplan'ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 2.10 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, bu kazada açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdiği öğrenildi.

DHA

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