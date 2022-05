16 kütüphaneye 'erişilebilirlik' logosu

ANKARA - Erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca denetimleri tamamlanarak 'Erişilebilirlik Belgesi' alan üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere toplam 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayrakları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından verildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen '2’nci Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'na Bakan Yanık’ın yanı sıra bakan yardımcıları, daire başkanları katıldı. Bakan Yanık, erişilebilirlik ile ilgili hizmetlerin sağlanması noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, 2007’de yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasındaydık. 2010 yılında engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2020 yılı erişilebilirlik yılı ilan edildi. Erişilebilirlik alanında adeta bütün kurum ve kuruluşlarımızla bakanlığımız, bu anlamda başat rol taşıyor" dedi.



'ERİŞİLEBİLİRLİK TÜM HİZMETLERİN KAPISIDIR'



Erişilebilirliğin herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi şeklinde tanımlanmasının mümkün olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Erişilebilirlik aynı zamanda tüm hizmetlerin kapısıdır. Bu bakış açısı ile erişilebilirliği tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızın erişilebilirlik çalışmalarını 3 ana başlık altında yürütüyoruz. İlki mevzuata yönelik çalışmalar. İhtiyaç halinde gerekli düzenlemeleri, iyileştirmeleri yapmak bizim görevimiz ve sürekli olarak bu anlamda süreci takip ediyor, ihtiyaçları takip ediyor, gerekli saha çalışmalarını yapıyoruz. İkinci başlığımız ise uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, talepte bulunan tüm kurumlara teknik bilgi desteği sağlıyoruz. Binaların erişilebilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü'nü kullanıma açtık. Bu gibi çalışmalarımızla erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Son ve belki de en önemli çalışma başlığımız toplumsal farkındalık ile erişilebilirlik konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasıdır" dedi.



Açılış konuşmalarından sonra 2022'de erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca denetimleri tamamlanıp, 'Erişilebilirlik Belgesi' alan üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere toplam 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayrakları Bakan Yanık tarafından verildi. Yanık, "Bu kütüphaneler her türlü engel türüne karşı erişilebilir hale getirildi. Kütüphane kullanıcısı bir görme engelli ya da ortopedik engelli bu kütüphanelerimizi rahatlıkla ziyaret edebilir, istediğine rahatlıkla ulaşabilir. Sadece kütüphaneler değil, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, parklar, büyük siteler inşallah bu yapılara da büyük bir mutlulukla erişilebilirlik belgelerini vermeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

'AİLEYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalıştay sonrası 15-21 Mayıs Aile Haftası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yanık, ailenin önemine değinerek, Türkiye İstatistik Kurumu ile beraber yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın saha kısmının bittiğini söyledi.



Araştırmanın sonuç ve yorumlama kısmına çalıştıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Ergen profili araştırmamız var. Türkiye üniversite gençliği araştırması var. Boşanma sebepleri araştırmamız var. Şiddet ve şiddetin sebepleri araştırmamız var. Dolayısıyla bütün bu araştırmaların sonuçları ortaya çıktığında biz 84-85 milyon vatandaşımızın aileyle ilgili yaklaşımları, problemleri, dönüşen sosyolojik sonuçların ne olduğu, üniversite gençliğinin beklentileri, ergen profilindeki kardeşlerimizin beklentileri, şiddetin sebepleri ve sonuçları ile alakalı ölçümlemelerin tamamını boşanma sebepleri ile alakalı sebep ve sonuçları, kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü ortaya çıkarmış olacağız. Bunlar üzerinden ham sonuçları almaya başladık" diye konuştu.