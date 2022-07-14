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'15 Temmuz Treni', 2 ayda 56 bin yolcu taşıyacak

14 Temmuz 2022 Perşembe 13:46
'15 Temmuz Treni', 2 ayda 56 bin yolcu taşıyacak

ANKARA - Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz ve ay- yıldız temasıyla hazırlanan 'Demokrasi ve Milli Birlik Treni', Ankara'dan hareket etti. 2 ayda 60 bin kilometre yol katedecek tren, 56 bin yolcu taşıyacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne ait yüksek hızlı tren (YHT), darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 'Türkiye aşkına' sloganlı olarak '15 Temmuz' görseliyle giydirildi. İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni', Ankara YHT Garı'ndan Ankara-İstanbul seferini yapmak üzere hareket etti. 4'üncü kez '15 Temmuz' temasıyla giydirilen tren, 400 yolcusuyla ilk seferini gerçekleştirdi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni', 2 ay boyunca Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya, Konya-Ankara güzergahında sefer yapacak ve 60 bin kilometre yol katedecek. 56 bin yolcu taşıması planlanan trenin yaklaşık 5 milyon kişi tarafından görülmesi bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.07.2022 13:50
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Treni
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