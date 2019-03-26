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14 ilde FETÖ operasyonu

14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

14 ilde FETÖ operasyonu

14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

26 Mart 2019 Salı 10:22
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14 ilde FETÖ operasyonu

MUĞLA (DHA)

Muğla merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik 15'i muvazzaf 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ile astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuOperasyon
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