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124 gündüz yaşam merkezinde hizmet süresini 40 saate çıkardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık" dedi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:17
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124 gündüz yaşam merkezinde hizmet süresini 40 saate çıkardık

ANKARA - Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, kendine özgü bir sağlık sorunu olan otizmle ilgili birçok hizmet ve projeyi uyguladıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Selçuk "124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde, haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık" dedi.

'OTİZM MASASI İLE AİLELERE DANIŞMANLIK HİZMETİ'

Bakan Selçuk, otizmli bireylerin Gündüz Yaşam Merkezleri'nde belirli bir saatte evlerinden alınarak, belirli bir saatte ailelerine teslim edilmek üzere servis dahil, tüm hizmetleri de karşıladıklarını kaydetti. İl müdürlükleriyle yapılan çalışmaları da paylaşan Selçuk, "İl müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimiz bünyesinde kurulan otizm masasında, ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

OTİZMLİ BİREYLERE ÖZEL KURS PROGRAMI

Bakan Selçuk, Gaziantep, Konya, Manisa ve Sakarya'da kurulan 9 korumalı iş yerinde otizmli bireylerin istihdama katıldığını, korumalı iş yerlerinde istihdam edilen her engelli için de mali destek sunduklarını kaydetti. Özel eğitim hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlendiğini ve bu kapsamda 81 ilden 893 formatör yetiştirildiğini kaydeden Selçuk, "Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde görev yapan 250 rehberlik ve özel eğitim öğretmenine otizm spektrum bozukluğu alanında eğitim verildi. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere 206 kurs programı hazırlandı" ifadesini kullandı.  

'ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMCİSİ YETİŞTİRİLECEK'

Bakan Selçuk, özel eğitim meslek okullarındaki 38 mesleki atölyenin, hafif düzey tanılı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı ile değerlendirilmeye başlandı. Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, kontenjanın yüzde 10’unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlandı. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik ön lisans, lisans, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukGündüz Yaşam MerkeziHizmet Süresi
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