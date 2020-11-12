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12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler, acılarının 21 yıl geçmesine rağmen ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:01
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12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı

DÜZCE - Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin öldüğü depremin 21’inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da gerçekleştirilen anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törende depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu; vatandaşlara helva ikram edildi.

YAKINLARINI KAYBEDENLER DEPREM ŞEHİTLİĞİ'NE AKIN ETTİ

Depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Deprem Şehitliği'ne akın etti. Yakınlarını kaybeden depremzedeler acılarının 21 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Depremde 2 yeğenini kaybeden, Hanife Şahin, "Amca çocuklarıydı. Biri bekardı, birisi evliydi. O zamanki belediye reisinin binasının altında bulundular. Benim yeğenlerimdi. Sokaklarda 3 gün yeğenlerimin bulunmasını bekledik. Bunları çıkardılar hiç göstermediler" dedi.

ÇOK ÜZÜCÜYDÜ

Depremde babasını kaybeden, oğlu da enkazdan sağ olarak kurtarılan Fikriye Güner, "Babamı kaybettim. Kahvehanesi vardı. Namazdan çıkan amcalar yanında gelirdi. 9 arkadaşıyla birlikte enkaz altında kaldılar. Çok üzgünüm. Bizde yaşadık. Asla o acılar unutulmuyor ve unutulmaz. Zor günlerdi. Çok zor ve çok acı günlerdi. İzmir’de yaşanan depremde de 1999’da yaşadığım duyguları yaşadım. Çok üzücüydü." diye konuştu.

‘AYNI BUGÜNKÜ GİBİ ACIM TAZE DURUYOR’

Depremde eşini kaybeden Dilber Erdol, "Aynı bugünkü gibi acım taze duruyor. İzmir’de yaşanan depremde de aynı kendimize olduğu gibi hissettim. Çok üzgünüm çok" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
12 Kasım DepremiDüzce
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