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1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bedeli ne olursa olsun’ diyerek 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

19 Haziran 2020 Cuma 13:22
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1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık

KONYA - Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan '2023'e Doğru Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye' programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bedeli ne olursa olsun’ diyerek 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık. 'Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyerek hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah, dönüşümü başarıyla tamamladığımızda; 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız. Bin yıldır bu topraklarda depremler meydana geliyor. Depremden kaçamayız ama şehirlerimizi depreme karşı daha hazırlıklı hale getirebiliriz" diye konuştu.

TOKİ'NİN ÜRETTİĞİ KONUT SAYISI 900 BİNİ GEÇTİ'

TOKİ tarafından üretilen konut sayısının 900 bini geçtiğini belirten Bakan Kurum, "Elbette çevre ve doğa yatırımlarımızın yanında, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktığımız sosyal konut çalışmalarımız da olanca hızıyla devam ediyor. TOKİ’mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını sahibine teslim edeceğiz" dedi.

'23 MİLLET BAHÇESİNİ HİZMETE SUNDUK'

Bugüne kadar 23 millet bahçesini hizmete sunduklarını belirten Bakan Kurum, "2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle iki ayrı açılış töreniyle tam 23 millet bahçemizi aziz milletimizin hizmetine sunduk. 200’den fazla projemizde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Millet bahçelerinin aynı zamanda ekolojik koridorlar için birer köprü vazifesi gördüğünü da ifade eden Bakan Kurum, "Millet bahçelerimiz aynı zamanda 22 ilde başlattığımız ekolojik koridorlar için birer köprü vazifesi görmektedir. Konya’da da ekolojik koridorumuz içerisinde; Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Meke Gölü, Acı Göl, Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı ile Ihlara Vadisi, Kapadokya Bölgesi bulunuyor. İklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz süreçte bu ekolojik koridorlar şehirlerimize nefes aldıracak. Tabii olarak ekolojik koridorlarımızın en önemli ulaşım ağı; bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımız olacak. Ülke genelinde 4 bin kilometre bisiklet yolu yapma projemiz var. Konya’nın da içerisinde olduğu bin 700 kilometrelik bisiklet yolu yapımını başlattık" dedi.

'YAŞAYAN ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ'

Yaşayan şehirler inşa edeceklerini de belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, tüm belediyelerimizle, milletimizle el birliğiyle, omuz omuza Konya’mızı ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. Sadece inşa etmeyeceğiz, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla, engelli vatandaşlarıyla insan merkezli, yaşayan ve yaşatan şehirler inşa edeceğiz. Komşusunun halini bilen, birbirinin derdiyle dertlenen, sokağını, semtini, mahallesini sahiplenen insanlarla dolu bir şehir ruhunu yeniden tesis edeceğiz. Bu hedefe giden yolda yılmayacağız, yorulmayacağız, usanmayacağız. Ve insanlığa mal olan eser şehirleri, marka şehirleri büyük milletimize armağan edeceğiz. İnşallah başladığımız, başlayacağımız tüm projeleri tamamlayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuklu Kongre MerkeziKonyaKonutDönüşümÇevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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