ANKARA (AA) - Türkiye'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de Polonya'yı 3-0 yendiği çeyrek final maçından sonra TVF Başkanı Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çift mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Bize bu mutluluğu yaşattıkları için emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Yolun sonunda kupa bizim olacak, biz bunun için geldik. Olmayan bir tek altınımız var, onu da alacağız." diye konuştu.

Polonya'nın FIVB Milletler Ligi'nde grup aşamasını birinci bitirdiğini hatırlatan Üstündağ, "Polonya güçlü bir takımdı. Bu maçın telafisi yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada madalya şansımız var. İtalya son Avrupa şampiyonu. ABD olimpiyat şampiyonuydu, yendik. Şimdi de son Avrupa şampiyonunu yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Santarelli: "Türk halkı için oynayın"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, Türkiye'ye güzel bir hediye verdiklerini ama işlerinin daha bitmediğini söyledi.

Milli takımın tecrübeli başantrenörü, şunları kaydetti:

"Maçta zorlandığımız anlar oldu ama böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Şimdi motivasyonumuz çok daha yüksek. Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Bugün de kazanmak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Maçtan önce takıma, 'Bugün Türk halkı için oynayın çünkü onların bizimle gurur duymasını istiyorum' dedim. Bugün Türk halkına güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Fakat işimiz henüz bitmedi."