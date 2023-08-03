Ankara

Bakan Kacır, Bakanlıkta Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Saleh ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Kacır, görüşmede, iki ülke arasında sanayi, kritik teknolojiler, Ar-Ge, yatırımlar ve girişimcilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Mısır'ın son dönemde karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirebilmesi adına olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Kacır, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı fırsatlara sahip olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kacır, sanayi yatırımlarının değer zincirlerinde ortak planlar yapılabileceğini ve böylece arz güvenliği ile ihracat potansiyeli konusunda ortak fayda oluşturulacağını belirtti.

Saleh de karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliklerini daha da ileri götürmek için çalışacaklarını, Türk yatırımcıların karşılaştıkları zorlukların giderilmesine ilişkin Mısır'ın gerekli kolaylıkları sağlayacağını bildirdi.

Ayrıca, iki bakan, ortak ve kapsayıcı bir sanayi işbirliği anlaşması hazırlıklarına başlama kararı aldı.

AA