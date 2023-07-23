21 Temmuz'da vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmleri arasındaki gişe mücadelesi beyaz perdede devam ederken ilk verilere göre Barbie filminin satışı Oppenheimer filmini ikiye katlamıştı. Google’a göre Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinin son 24 saat içinde en çok arattığı filmler belli oldu. Tabloya göre Türkiye’de en çok aratılan film %52 oranıyla Oppenheimer oldu.

Avrupa’nın tamamının Barbie’yi Oppenheimer’dan daha çok merak ettiği açıklanan verilere bakıldığında çok net olduğu görülüyor.

Barbie filmi Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılış yapan filmleri sırasında da 9. sıraya yerleşti. Türkiye'de ise Barbie filminin en çok aratıldığı şehirler Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Bartın, Sinop, Gümüşhane, Artvin, Aksaray,Elazığ ve Bingöl

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN