Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci, 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

AA