Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde yarın Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)
18 Kasım Cumartesi:
13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)
19 Kasım Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
20 Kasım Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)Kaynak: AA