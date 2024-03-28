Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)

30 Mart Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

2 Nisan Salı:

18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

30 Mart Cumartesi:

13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)

17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)

20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)