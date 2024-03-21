Haftanın açılış maçında yarın Reeder Samsunspor, Bursaspor İnfo Yatırım ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı)

23 Mart Cumartesi:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet)

24 Mart Pazar:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)

18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş)

25 Mart Pazartesi:

20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)