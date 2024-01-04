lk yarının son haftası olan 15. hafta müsabakalarının ardından, ilk 8 sıra içinde yer bulacak takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı programa göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlar şöyle:
Yarın:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
6 Ocak Cumartesi:
13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)
18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
7 Ocak Pazar:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Bursaspor Info Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ)Kaynak: AA