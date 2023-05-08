Türkiye’deki seçimlere az bir süre kalmışken gerek yaşananlar gerekse mitinglerde ortaya çıkan görüntüler dünya manşetlerine yansıdı. Birçok dünya ülkesi seçimlere odaklanmış durumda. Özellikle dış basında son zamanlarda yapılan yorumlara göre bu seçimin Türkiye açısından çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’deki seçimlerin sonucuna göre dış politika yönelimlerinde de değişiklik olacaktır.İşte bu durum diğer ülkelerce de büyük bir merak konusu.Bu yönelimi ve Türkiye’deki oluşacak dinamikler ile önümüzdeki zaman çok daha net bir şekilde görebileceğiz.

Bu sebeple dünya manşetlerinde Türkiye’de yaşananların çok sık gündeme getirildiği bir süreçteyiz.

Dış basında Türkiye ile ilgili atılan manşetlere gelirsek;

France 24 7 Mayısta gerçekleşen İstanbul mitingi ile ilgili 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güç gösterisi mitingi düzenledi: Kazanacağız' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde 'Erdoğan, Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bir güç gösterisi mitingi için topladığı taraftar denizine seslendi' denildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye 'Erdoğan seçimden bir hafta önce rakiplerine karşı söylemini yükseltirken, Pazar günü İstanbul'da düzenlenen bir mitingde muhalefeti LGBT yanlısı olmakla suçladı' dedi.

Euronews ise yine mitingle ilgili ilginç bir iddia ile 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarına kavgaya hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Sadece Erdoğan’ın İstanbul mitingi değil ayrıca dün Erzurum’da gerçekleşen İmamoğlu’na taşlı saldırı da dünya basınında yer buldu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığı ile haberi okuyucularına duyurdu.

İngiltere merkezli Reuters “Erzurum’daki etkinlikte, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, bir açık otobüsün tepesinden taraftarlarına hitap ederken, kalabalığın bazı üyeleri kendisine ve kalabalığın içindeki taraftarlarına taş attı.” denildi.

Fransız haber ajansı AFP’de ise, “Olay, önümüzdeki pazar günü yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini çevreleyen gerginliğin altını çizdi.”diyerek haberi sundu.

Ülkemizde gerçekleşen her durum bir şekilde dünya basınında karşılık bulduğu gerçeği göz önüne alındığında; önümüzdeki seçimlerin sükûnet ve istikrar ile gerçekleşmesi ülkemizin dış dünya vizyonu açısından çok kritiktir.Siyasetçiler şu an için seçimin hırsı ve heyecanı ile bunu görmezden gelebilir. Ancak milletin bunun bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz adına yapacağımız doğru seçim ile birlikte kargaşadan ve kaos ortamlarından uzak durmak veya oluşmasına engel olmak da özellikle böylesine bir dönemde oldukça elzemdir.

Dış politika açısından kısa ve genel bir yorum yapacak olursam; karşımızda batı ile ilişkilerini düzelteceğini belirten Kılıçdaroğlu ve Rusya ile ilişkilerini belirli bir düzeye getirmiş olan Erdoğan var. Batı ile kurulacak ilişki düzeyi belirli dengeler ile korunduğu müddetçe Türkiye’ye yarar sağlayacaktır.Aynı zamanda Rusya ile oluşmuş ilişkilerinde korunması da çok önemlidir. Her ne kadar iç politika dinamikleri ön planda olsa da dış politika yönelimleri açısından da milletin doğru kararı vermesi gereken bir seçim olmalıdır. Umarım öyle de olur.

Huzurlu günler dilerim...