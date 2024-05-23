Hissiyatım ne yazık ki şu yönde .. Masum canlara dokunacaklar...

Sabahtan beri okuduğum twitlerle ne kadar büyük bir ayrımın içine düştüğümüzü görmek beni ciddi anlamda yıprattı.

Üstelik bunun “masum canlar” üzerinden yapılması işi daha da zora sokan bir durum..

Çoğu kişi zaten kendince bir çözüm sunmuş. Durumu özetlemeye gerek yok. İşin içinden çıkamadığımız durumlarda önemli olan dışarıdan bakabilmek.

Üzülerek söylüyorum, bu tasarı kabul görecek ve binlerce köpek katledilecek. Buna şimdiden hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum.

İşin en önemli kısmı, bu süreçten sonra toplumda yaratılmış olan ayrım ile nasıl başa çıkılacağı…

Çünkü eminim ki bu kabul gördüğü takdirde bir çok kişi tepkisini dile getirmek isteyecektir.Bu da ülkemiz açısından tehlikeli çok daha büyük toplumsal olaylara neden olabilir.Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor.

Binlerce masum canın hayatı söz konusu olunca çoğu hayvanseverin bu konuyu kabullenebileceğini düşünmüyorum.

Farkında mısınız, gündem bir anda değişti. Sorun olmayan bir sorunu büyütüp büyütüp önümüze sundular. Algı operasyonu ile kitlelerin beyinlerine nüfuz ederek, onların istedikleri şekilde düşünmelerini sağladılar.Sunulan haberlerin çoğu gerçek değil. Kukla misali bir orda bir burda tepkimizi gösteriyoruz. Buna bizzat ben de dahil oldum.Ama sanki karar çoktan verilmiş ve uygulanması için bekletilmekte...

Toplumun nabzını çoktan ölçtüler. Hayvanlarımıza kıyacaklar! Hayatta ilk defa yanılmak istiyorum. Umarım öyle olur.

Yıllarca hain planları olan büyük güçler ülkemizi yönlendirme arzularını yerine getirmek amacıyla bizleri manipüle ettiler.Alevi-Sunni çatışması gibi, 70'lerde bizleri 50 sene geriye götüren sağ - sol çatışması gibi, Türk - Kürt ayrımı gibi, o da yetmedi laik - antilaik çekişmesi gibi bir çok konuda üzülerek söylüyorum “oyuncak” olduk.Şimdi ise konu sokak hayvanlarına geldi. Bunu birçok ülkede sosyal medya üzerinden oluşturulan hesaplarla ve sahte haberler ile halkı manipüle ettiler. Ve bu konuda da toplum derinlemesine ayrışıyor!

Şimdi yaşamaya hakkı elinden alınacak olan sokak hayvanları üzerinden, bu sefer binlerce katledilecek can üzerinden birimize düşürecekler. Uçurum o kadar geniş ki bunu görememek imkansız !

Umarım yetkililer gerekeni yapar ve sonuç ne olursa olsun şimdiden ayrışmaya, hakaretlerle birbirini tehdit etmeye başlayan toplumda sağduyuyu sağlarlar. İsterler ise yaparlar diye düşünüyorum.

Kitleler üzerinde sistematik olarak uygulanan algı operasyonlarıyla, insanlar farkında olmadan başkalarının kontrolüne

geçebilmekte, onların istediği ideolojiyi savunabilmekte, onlar gibi düşünebilmekte ve davranabilmektedir.

Buna lütfen dikkat edelim!