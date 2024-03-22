Ukrayna ile başladı bu süreç biliyorsunuz. Arkasından maalesef Gazze'de soykırma varan, kitlesel katliam süreci ile devam etti.Şimdi Macron'un bazı açıklamaları var. Sanırım birileri onu koç başı olarak kullanıyor.İtidalli davranan ülke sayısı giderek azalıyor. Bu anlamda da Türkiye'nin önemi artıyor. Orta Asya'dan başlayarak Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'da tüm siyasetçiler,yatırımcılar Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu uluslararası tüm toplantılarda dillendirmeye başladılar. Türkiye’de müzmin muhalifler yine bir bahane bulacaklar ancak dostlar sevinsin diye söylüyorum ,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer devletlerle yaptığı hem ekonomik hem stratejik anlaşmaları göreceksiniz.Ve bu anlaşmaların sonucunda cazibe merkezi olacak Türkiye.Ciddi miktarda doğrudan yatırım gelecek ülkemize.Bunun sonucunda inşallah emeklilerimize hakettikleri maaşlar ve hatta daha üstü rakamlar ödenebilecek,benim gönlüm en az 30.000 lira emekli maaşından yana bunu da belirteyim. Gerçekten ben önümüzdeki 1,5-2 yıllık süreçten sonra çok güzel, sürpriz gelişmelerin olacak inşallah.