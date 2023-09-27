İSTANBUL AA- Türkiye-Polonya dostluk anlaşmasının 100. yılı vesilesiyle düzenlenen konferansın açılış oturumunda Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ve İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner söz aldı.

Sadowski, Türkiye ile Polonya arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılını kutlamak için konferans salonunda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin dostluk üzerine kurulduğunu belirten Maslahatgüzar, "Dostluk anlaşmasının 100. yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da 100. yılına denk gelmesi vesilesiyle Türkiye'ye en içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak, "2014 yılında Polonya-Türkiye arasındaki ilişkilerin kuruluşunun 600'üncü yılını kutlamıştık. Tarihi araştırmalara göre 600 yıllık Türkiye-Polonya ilişkilerinin sadece 30 yılı savaşlarla geçmiştir. Bu kültürel, dini ve siyasi farklılıklara rağmen iki halkın ortak bir dil bulabildiğini ve duvarlar yerine köprüler inşa edebildiğini göstermektedir." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine yapılan çalışmaların Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de katkı sunduğunu aktardı.

Açılış oturumunun sonunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski ve İstanbul Başkonsolosu Lesniak'a hediye takdim etti.

Konferans, bugün yapılacak 4 oturumun ardından sona erecek.