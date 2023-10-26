Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre İzmir Park Yarış Pisti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şampiyonanın 2. ayağına ev sahipliği yapacak.

Pist branşında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP ile Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda yarışlar gerçekleştirilecek. Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, senior ve open mücadeleleri yaşanacak.

Şampiyonada sezonun ilk ayak yarışları, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yine İzmir'de yapılmıştı.