Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde, Türkiye limanlarında elleçlenen yük ve konteyner miktarı aylar itibarıyla dalgalı seyir izledi.

9 ayda limanlarda 391 milyon 801 bin 393 ton yük elleçlendi.

Bu kapsamda, ocakta 43 milyon 915 bin 78 ton, şubatta 37 milyon 990 bin 544 ton, martta 43 milyon 357 bin 617 ton, nisanda 44 milyon 172 bin 388 ton, mayısta 46 milyon 190 bin 320 ton, haziranda 45 milyon 282 bin 114 ton, temmuzda 44 milyon 158 bin 553 ton, ağustosta 44 milyon 275 bin 760 ton ve eylülde 42 milyon 459 bin 19 ton yük elleçlemesi kayıtlara geçti.

Aynı dönemde elleçlenen yüklerin 21 milyon 745 bin 148 tonu Türk bayraklı, 270 milyon 862 bin 484 tonu yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Geçen yılın aynı döneminde elleçlenen yük miktarı 408 milyon 880 bin 380 ton olarak hesaplandı.

Konteyner elleçlemesi yıllık bazda arttı

Ocak-eylül döneminde elleçlenen konteyner miktarı ise 9 milyon 369 bin 438 TEU olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 9 milyon 355 bin 358 TEU konteyner elleçlemesi yapıldı.

Bu yıl söz konusu dönemde aylar itibarıyla elleçlenen konteyner miktarına bakıldığında, ocakta 994 bin 92 TEU, şubatta 840 bin 593 TEU, martta 1 milyon 6 bin 756 TEU, nisanda 1 milyon 28 bin 698 TEU, mayısta 1 milyon 123 bin 504 TEU, haziranda 1 milyon 102 bin 433 TEU, temmuzda 1 milyon 102 bin 185 TEU, ağustosta 1 milyon 107 bin 235 TEU ve eylülde 1 milyon 63 bin 943 TEU olduğu görüldü.

Limanlarda elleçlenen konteynerlerin 7 milyon 246 bin 681 TEU'su dış ticaret amaçlı gerçekleştirildi. Bunların 731 bin 553 TEU'su Türk, 6 milyon 515 bin 128 TEU'su yabancı bayraklı gemilerle yapıldı.

En fazla yük elleçlemesi Kocaeli'den

9 ayda en fazla yük elleçlemesinin Kocaeli, Aliağa ve İskenderun limanlarından yapıldığı belirlendi. Kocaeli'de 61 milyon 562 bin 645 ton, Aliağa'da 60 milyon 209 bin 793 ton ve İskenderun'da 45 milyon 531 bin 984 ton yük elleçlendi.

Ülkeler bazında limanlardan gerçekleştirilen yük elleçlemesine bakıldığında 76 milyon 975 bin 955 tonla Rusya birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 34 milyon 619 bin 140 tonla İtalya, 21 milyon 802 bin 271 tonla ABD izledi.

Liman başkanlıkları bazında ilk üç sırada gerçekleştirilen konteyner elleçleme miktarına bakıldığında ise Ambarlı 2 milyon 443 bin 731 TEU ile listenin başında yer aldı. Bu limanı, 1 milyon 586 bin 102 TEU ile Kocaeli, 1 milyon 453 bin 977 TEU ile Mersin bölge liman başkanlıkları izledi.

Ülkeler bazında limanlarda gerçekleştirilen konteyner elleçlemesinde ise 955 bin 593 TEU ile Yunanistan ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 862 bin 945 TEU ile Mısır, 745 bin 259 TEU ile İsrail takip etti.