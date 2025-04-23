Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
15. dakikada sağ kanattan hızlanan Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasına hareketlenen Kramer'in dar açıdan yerden şutunda kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.
25. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
31. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
47. dakikada sarı kırmızılar farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-3.
53. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3.
54. dakikada Galatasaray, gole kısa sürede karşılık verdi. Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
82. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan yerden ortasında arka kale direği dibinde Adil Demirbağ'ın dokunuşunda top auta çıktı.
90+1. dakikada Frankowski'nin yerden ortasında Mertens'in pasında Yusuf Demir, topu ağlara gönderdi: 1-5.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğü ile bitti. Sarı kırmızılılar finalde Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.