Türkiye Kupası ve Süper Kupa, yeni sezonda da Turkuvaz Medya Grubu kanalları tarafından yayımlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 yıldır Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, yenilen formatıyla ilk kez yapılacak iki organizasyonu her zamanki gibi şifresiz olarak futbolseverlere ulaştıracak.

Yayın geliri 3 katına çıkarıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı.

Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 sezonunda önceki sezona göre 3 kat daha fazla kazanç elde edecekler.