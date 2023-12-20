Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Ankara'da Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirvede Türk tarafı, bölgesel stratejik iş birliği vizyonunu hayata geçirmek istediğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahının bölge ülkelerinin ortak işbirliği projelerine imza atmasıyla ve müşterek sorunlara çözüm aramaya başlamasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Irak'ın, bölgede güven, istikrar ve refahın sağlanması hususunda "resmin en önemli parçalarından biri" olduğuna işaret eden Türk tarafı, Irakla ilişkilerin en kritik özelliğinin "ülkelerin birinde herhangi bir alanda yaşanan bir gelişmenin diğer ülkeyi de doğrudan etkileyebilmesi" olduğuna dikkati çekti.

Türk tarafı, Irak ile ortak gündemdeki konuların ekseriyetinde olumlu yönde ilerleme sağlandığının altını çizerek, işbirliğinin artırılması, derinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması gereken konular olduğunu kaydetti.

Toplantıda söz konusu konuların kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığı ve ilişkileri derinleştirecek bir yol haritasının hazırlandığını aktaran Türk tarafı, belirlenen yol haritasının Dışişleri Bakanlıkları eşgüdümünde ilgili kurumlarla takip ve tatbik edileceğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, toplantıda "ilişkileri yıpratan PKK sorununun" ele alındığını belirterek, Irak tarafının da "egemenliklerine meydan okuyan terör örgütünün" topraklarından tasfiye edilmesini istediğini bildirdi.

Türk tarafı, "En fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" vurguladı.

Su meselesinde çalışmalar sürüyor

"Su meselesinin" ortak gündem maddesi olarak ele alındığı ve iklim değişikliğinin bölgeyi en olumsuz şekilde etkilediğine işaret edilen toplantıda, Irak'ın da bu olgudan kayda değer şekilde etkilendiği kaydedildi.

Türk tarafı, kuraklığın artmasının bölge ülkelerinin suyu en verimli şekilde kullanmasını gerektirdiğine dikkati çekti.

Ağustos ayında iki komite kurulduğu ve bu komitelerin süratle çalışmalara başladığı kaydedilen toplantıda, suyun paylaşımına ilişkin miktar belirleme döneminin kapandığı kaydedildi.

Taraflar, komiteler aracılığıyla teknik ekiplerin sürekli temas halinde kalması konusunda mutabık kaldı.

Petrol sevkiyatı

Türk tarafı, "petrol sevkiyatının yeniden başlamasına" hazır olduğunu Irak tarafının bilgisine bir kez daha getirdi. Irak tarafı ise konuyu başkent Bağdat'a döndüklerinde yeniden ele alacaklarını ifade etti.

Toplantılar vesilesiyle iki ülke olarak bir araya gelindiğinde üstesinden gelinmeyecek sorun olmadığını kaydeden Türk tarafı, ilişkilerin kapsamlı şekilde değerlendirilebileceği vizyon, irade ve takvimin ortaya konmasının bunun için yeterli olacağını ve dünkü toplantının bu yönde atılmış önemli adım olduğunu vurguladı.

Dünkü toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'tan Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci katılmıştı.