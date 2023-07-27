İSTANBUL AA- Pakistan Savunma Üretimi Bakan Yardımcısı Humayun Aziz, Türkiye ile Pakistan'ın yapay zeka ve otonom teknolojiler konusunda aktif işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

Aziz, İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında devam eden ilişkiler ve IDEF'23'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında 20 yılı aşkın süredir savunma sanayisi alanında işbirliği olduğunun altını çizen Aziz, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Türk uçak endüstrisi ile Pakistan havacılığı arasında da bir ilişki var. Pakistan'ın Karaçi tersanesi ile Türk STM ve ASFAT arasında çok iyi ilişkiler var. Pakistan'da gemiler inşa ettik, inşallah denizaltılar üzerinde de çalışacağız. Askeri alanda, bazı küçük silahlar ve diğer projeler üzerinde de birlikte çalışıyoruz. Yani Pakistan ve Türkiye arasında çok fazla alanda işbirliği var. Son 10 yılda işbirliği katlanarak arttı.

Bence bundan sonraki sınırlar, insansız hava araçları ve gelişmiş savaş uçakları ki bunlar yeni alanlar. Denizaltı ve gemi inşasında zaten çok ilerleme kaydettik. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarında yeni işbirliği yollarına bakacağız. Önümüzdeki süreçte bugüne kadar yapılanları pekiştirileceğiz."

"Pakistan ve Türkiye, aktif olarak işbirliği yapıyor"

Aziz, yapay zeka ve otonom projeler konusundaki fırsat ve seçenekleri değerlendirdiklerini aktararak "Pakistan ve Türkiye, savunma sanayisi, yapay zeka ve benzeri yeni teknolojileri de içeren yeni tasarım kabiliyetleri üzerinde çalışmak için aktif olarak işbirliği yapıyor." dedi.

IDEF’23 hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aziz, fuarın bir günde, birçok ürünü tek bir platformda görme imkanı sağladığını, bu bakımdan son derece faydalı olduğunu ve Pakistan savunma sanayisi ürünlerinin fuarda büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Aziz, "Bu etkinliğe daha önce de en son 2017'de gelmiştim. Yani 6 yıllık bir aradan sonra büyük mesafe katedilmiş. Gerçekten Türkiye'ye çok teşekkür ediyor, gittikçe güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.