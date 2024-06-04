Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye ile Kazakistan katılıyor. Özbekistan ve Kırgız sporcular Kazak ekibinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) golfçüleri de Türk takımında olmak üzere 48 golfçü organizasyonda mücadele ediyor.

Türk takımında Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, yönetim kurulu üyesi Recep Turan, iş insanları Fikret Öztürk, Mehmet Aygün, turizmciler Ali Şahin ve Ercan Çek de yer alıyor.

Üç gün sürecek turnuvada sporcular 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla turnuva düzenlendiğini söyledi.

Organizasyonun 6 Haziran'da ödül töreni ile sona ereceğini belirten Dora, bu tür turnuvaların devam etmesi temennisinde bulundu.