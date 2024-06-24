Küçükcan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin sağlam ve güçlü temellere dayandığını söyledi.

Türkiye'nin Endonezya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olduğunu, bu durumun dostluğu pekiştirdiğini kaydeden Küçükcan, 2025 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını, bu kapsamda tarihi ve güncel konularda var olan ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Büyükelçi Küçükcan, son yıllarda iki ülke arasında ekonomik ilişkilerde ciddi artış ve olumlu gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi aşağı yukarı 1,5 milyar dolar civarında. Ama bizim beklentilerimiz ve planlarımız G-20 üyesi ülkeler olarak önümüzdeki yıllarda ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Bunun için pek çok çalışma gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Eğitim, kültür ve ticaret alanında ilişkilerin iyi durumda olduğunu vurgulayan Küçükcan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversitelerimizde eğitim görüyor. Bu, Türkiye için hem yumuşak güç anlamında hem de ekonomik getiri açısından çok büyük bir kaynak. Yakın zamanlarda Maarif Vakfı desteğiyle Endonezya Üniversitesi bünyesinde Türkiye Çalışmalar Merkezi'ni kurduk. Bu merkez, Endonezya'da Türkiye araştırmaları yapılmasına, Türkiye'yle ilgili bilgi kaynaklarının oluşturulmasına ve yayılmasına katkıda bulunacak. Bu da aslında Endonezya Hükümeti'nin de olumlu bakışıyla gerçekleşti. Bizim planımız önümüzdeki yılda Türkiye'yle ilgili bir yüksek lisans programını aynı yerde başlatmak. Bu da aslında hem Türkiye'yle ilgili uzmanların artmasını sağlayacak hem de iki ülke arasında bilgi birikimini arttıracak."

Küçükcan, Endonezya'da bir yıl önce kurulan Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe eğitim ve kurs taleplerini karşılayamayacak derecede meşgul ve yoğun olduğunu anlattı.

Endonezya'da Türkçe derslerine ve kültürüne yoğun ilgi olduğunun altını çizen Küçükcan, "Hemen hemen bütün dizilerimiz burada da izleniyor. Bu da aslında iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri destekleyen, güçlendiren ve derinleştiren bir gerçek. O bakımdan da belki bu kültür ürünlerimizde Endonezya'yı da içinde barındıran bazı senaryoların ve yapımların olması iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin savunma ürünlerine yoğun ilgi

İki ülke arasındaki en güçlü ilişki ağlarından birisinin savunma sanayi olduğundan bahseden Küçükcan, Endonezyalı yetkililerin Türkiye'deki savunma sanayi ürünlerini çok yakından takip ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi Küçükcan, "Türkiye'nin son 20-30 yıl içerisinde gerçekleştirdiği teknolojik atılım, savunma sanayiinde dışa bağımlılığının çok ciddi oranda azaltılıp aslında öz kaynaklara dayanılması Türkiye'nin örnek alınmasına neden oluyor. Endonezya'da Türkiye'nin savunma ürünlerine çok ciddi bir ilgi ve talep var. Önümüzdeki yıllarda umarız bu daha da somutlaşacak. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık artacak." ifadesini kullandı.

Bali'de 2022'de düzenlenen bir zirvede Türkiye ile Endonezya arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" kurulduğunu anımsatan Küçükcan, bu konseyin 2025'in ilk çeyreğinde toplanacağını, iki ülkenin cumhurbaşkanları ile bakanlarının burada bir araya geleceğini söyledi.

Küçükcan, "İki ülke arasında siyaset, ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında pek çok anlaşma yapılacak, pek çok proje ortaya konacak. Önümüzdeki yıllarda biz iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.