Dernek Başkanı Ramazan Kaya, Adıyaman Organze Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 22 dönümde 308 konteynerin kurulduğu TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Kaya, kurulan yaşam alanıyla, çalışanların yeniden hayata tutunmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hazır giyim sektörünün bölgedeki güçlü yapılanması sayesinde, depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması ve acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştıklarını aktaran Kaya, "Bölgedeki yıkımın hazır giyim sektöründe yol açtığı zararı azaltmak ve çalışanlara destek olmak üzere üye firmalarımız, uluslararası alım ofisleri ve şahıslar aracılığıyla yapılan yardımların ardından kaynaklarımızı daha uzun vadeli çözümlere yöneltmeye karar verdik." dedi.

Bu süreçte deprem bölgesindeki şehirlerin sanayi ve demografik yapılarındaki farkları göz önünde bulundurarak, öncelikli yardım alanlarını, sektörün kalelerinden Adıyaman olarak belirlediklerini belirten Kaya, "AFAD'ın katkıları, Adıyaman OSB Müdürlüğünün işbirliği ve çağrıda bulunduğumuz paydaşlarımız ile hayırseverlerin büyük desteğiyle OSB'nin hemen yanındaki araziye TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'mızı kurduk." diye konuştu.

OSB'deki hazır giyim firmalarının bina ve makinelerindeki hasarın boyutunun büyük olmadığını ancak depremin psikolojik etkileri ve göç nedeniyle ciddi iş gücü kaybı yaşandığını vurgulayan Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem öncesinde Adıyaman'daki üretim kapasitemiz yüzde 70 idi. Depremin ardından ise işletmelerin yapısal hasarının az olması sayesinde mart sonunda yüzde 30, günümüz itibarıyla da yüzde 40'lık kapasiteye ulaşıldı. Kurduğumuz yaşam alanıyla, çalışanlarımızın yeniden hayata tutunmalarına, işletmelerimizin de kalifiye iş güçlerini göç nedeniyle kaybetmeden ayağa kalkmalarına ve yeniden deprem öncesindeki kapasitelere çıkmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Alanı belirlerken, hazır giyim sektöründe kadın çalışan istihdamının yüksek olduğunu da göz önünde bulundurduk. Bu nedenle barınmayı, güvenliği, sosyal yaşamı ve alanın okullar ile sağlık merkezlerine yakın olmasını dikkate aldık. Anne, babalar çalışırken akılları çocuklarında kalmamalı. Çocuklar da rahatlıkla kreşlerine, okullarına gitmeli, parkta oynayabilmeli."

Kaya, depremin etkilediği 11 kentteki hazır giyim sektöre ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2022 yıl sonu verilerine göre, Türkiye genelinde 726 bin, 11 ilde ise 143 bin 663 kişi hazır giyim sektöründe çalışıyor. Buna göre, sektördeki toplam istihdamın yüzde 19,7'si deprem bölgesinden. 50 bin 803 kişiyle Malatya istihdamda ilk sırada yer alırken, bu şehri 22 bin 568 kişiyle Adıyaman, 18 bin 825 kişiyle Diyarbakır takip ediyor. 2022 verilerine göre, 11 il, yıllık 352 bin ton üretimle Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 8,9'unu karşıladı."

Sektörün önde gelen illerinden, 265 hazır giyim firmasında 22 bin 568 kişiye istihdamın sağlandığı Adıyaman'da kurulan konteyner evler, tüm temel ihtiyaçları kapsayacak şekilde tasarlandı ve tefrişatı tamamlandı.

TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'nda barınma konteynerlerinin yanı sıra çocuk parkı, kreş ve çamaşırhane bulunuyor.

AA