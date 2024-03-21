İstanbul

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, fiber altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek fiber ağ uzunluğunu 2023 yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye ulaştıran Türk Telekom, Türkiye'yi, FTTH Council Europe'a göre eve kadar fiber erişim sayısında Avrupa'da ikinci sıraya taşıdı.

Almanya Berlin'de açıklanan ve fiber internet alanındaki en önemli organizasyonlardan FTTH Council Europe tarafından hazırlanan FTTH/B Market Panorama in Europe raporuna göre Türkiye, eve kadar fiberde 18 milyon hane erişimiyle Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda lokomotif rol üstlendiklerini belirterek, yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla ördüklerini anlattı.

Fiber yatırımlarını her yıl artırarak, sadece kârlı değil karlı bölgelere de ulaştırdıklarını ifade eden Önal, "Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Raporu 3. çeyrek verilerine göre 549 bin kilometrelik toplam fiber ağ uzunluğunun 427 bin kilometresini Türk Telekom olarak tek başımıza tesis etmiş durumdayız. 2023 yıl sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğumuzu 437 bin kilometreye çıkardık." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında"

Ümit Önal, Türkiye'nin fiber altyapı konusunda Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"FTTH Council Europe'un Eylül 2023 verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre eve kadar fiber erişim sayısında 18 milyon haneyle Avrupa'da ikinci ülke konumundayız. Aynı kurulun bir önceki raporunda üçüncü sırada yer alıyorduk. Bu kısa sürede ikinci sıraya yükselmemiz fiber altyapı konusunda ne kadar kararlı ve istikrarlı bir biçimde çalıştığımızın önemli bir göstergesi. Ayrıca, hem eve kadar fiber erişim artışında hem de abone artışında Avrupa'da ilk 5 ülke arasında yer almamız bizim adımıza gurur verici. Türkiye Yüzyılında hayatın her noktasına değer katan çalışmalarımızla, istisnasız herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek bu yolculuğa liderlik etmeyi sürdüreceğiz."

"Fiber altyapı için gece gündüz çalışıyoruz"

Türk Telekom CEO'su Önal, yenilikçi çözümlerdeki öncü rolleriyle, bölgenin teknoloji sağlayıcısı olmak ve Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren bir konuma taşımak hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Önal, "Yeni nesil teknolojilerin ve 5G'nin olmazsa olmazı fiber altyapı için de gece gündüz çalışarak 81 ilimizin her noktasına fiber taşıyoruz. Türkiye'de 5G ve yeni nesil teknolojilerin verimli çalışmasına olanak sağlayacak fiber altyapı sürecini başarılı bir strateji ile emin adımlarla yürütüyoruz. FTTH Council Europe'un güncel raporu da bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.