Eskişehir

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Ermenistan arasında yapılacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan

AA