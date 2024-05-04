Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bala ilçesinde Beynam 312 Motor Sporları Merkezi'nde iki gün sürecek ve EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1, ATV2 ile veteran sınıflarında yapılacak yarışların antrenman ve sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan sıralama turlarında sporcular, yarın yapılacak yarışlar için avantajlı pozisyon almak adına mücadele etti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda yarışların startı yarın saat 10.30'da yapılacak. Yarışların ödül töreni ise saat 16.00'da gerçekleşecek.