Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başkanlığındaki toplantıya; planlama, koordinasyon, protokol, lojistik, teknoloji, medya, gönüllü, yarışma, finans, alan departmanları ve akreditasyon birim yetkilileri katıldı.

Toplantıda hazırlıkların tamamlanma durumu, alana geçici yapıların kurulma tarihleri, yarışma alanındaki hazırlıkların tamamlanma tarihleri ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Şampiyona 21 Nisan'da Antalya EXPO 2016 alanında hazırlanan pistte düzenlenecek.