İstanbul

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile vakıf gönüllülerinin katıldığı programda konuşan Vakıf Genel Müdürü İzani Turan, "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası kapsamında, bir yılda yaklaşık 52 bin kitap dağıttıklarını söyledi.

Turan, "Sahih bilgiye ulaşmak isteyip de bu imkanı bulamayan kardeşlerimize, gençlerimize, çocuklarımıza hem kitap okuma alışkanlığı hem kitap farkındalığı oluşturmak, aynı zamanda bilginin doğrusunu, sahihini yetkili makamdan, merciden verme arzusu doğrultusunda böyle bir kampanyaya başladık." dedi.

Hediye edilen kitapların, 1682 kitap içerisinden özenle seçildiğini belirten Turan, doğru bilgiye ulaşmak isteyen çocuklar, gençler ve aileler için böyle bir çalışma yürütmenin vazifeleri olduğuna vurgu yaptı.

Gazetecilerin İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaya ilişkin sorularını da yanıtlayan Turan, bölgede bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek "Bizim şahıstan ziyade millet olarak insana yönelik tacizlerin, soykırımların her zaman karşısında olduğumuz bir vakıa." diye konuştu.

Turan, her türlü insani katliamı lanetlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sadece lanetlemek değil, insan olarak üzerimize düşen vecibeler nedir? Bence o vecibeleri de eksiksiz yerine getirmek gibi bir görevimiz var. Bu hususta vakıf olarak, başkanlık olarak ve elbette ki Türkiye olarak ciddi çalışmalarımız var. Filistin ile alakalı olarak bağış kampanyamızı da başlattık, milletimiz sağ olsun hiçbir yerde olmadığı kadar ilgili. Çünkü orada çocuklar, bebekler var, gelecek var. Orada insanlık ölüyor."

"Kitabı yakmak medeniyeti yakmaktır"

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakılması olaylarına da değinen Turan, "Kur'an-ı Kerim'i yakan, bir nevi medeniyeti yakan demektir. Biz de medeniyetin inşası ve ihyası için elimizden gelen ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Biz ihya hareketinin neferleriyiz, onlar ise katletmenin neferleri. Kitabı yakmak, ilmi, medeniyeti, inancı katletmektir." ifadelerini kullandı.

Turan, bu tür eylemleri yapanların insanlıktan nasibi olamayacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz insanlık hissiyatı olsa en azından ona inanan insanlara saygıyı kendisine şiar edinebilir. Demek ki insani melekelerini de yitirmiştir."