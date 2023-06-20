Ankara

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenleyen TDV, deprem bölgesindeki depremzedeleri önceleyerek yurt içinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 49 ülkede kurban yardım paketi dağıtacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, 1993'ten bu yana dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Deprem bölgesindeki yardımların devam ettiğini hatırlatan Turan, "Milletimizin yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle kurban bağışlarına büyük teveccühü var. İnşallah bu sene geçen seneyi geçerek 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibi kardeşimize kurban yardımı ulaştıracağız." dedi.

Deprem bölgesine öncelik verilecek

Turan, bu yıl vekaletle kurban organizasyonu kapsamında deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceklerini bildirerek, "Buralardaki mağdur olan kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye ve yurt dışında 82 ülkede 375 bölgede kesilen 525 bin 550 hisse kurbanın 22 milyon kişiye ulaştırıldığını aktaran Turan, TDV'nin 29 yılda 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı dünyanın en ücra köşesindeki yetim, kimsesiz ve muhtaçlara ulaştırdığını anlattı.

Çevrim içi ve mobil uygulamayla kurban bağışı

Turan, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye genelinde kurban bağış stantları açtıklarını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve TDV Mobil Bağış uygulamasından kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerimiz ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini vakfımıza emanet edebilirler."

Turan, vatandaşların haftanın 7 günü 08.00-23.00 saatlerinde "0312 416 90 00" numaralı çağrı merkezinden de kurbanla ilgili bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

AA