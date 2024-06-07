Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle, Türkiye'de denizlerde en çok avlanan balık türleri ortaya çıktı.

Türkiye denizlerinde son 10 yılda sırasıyla en çok hamsi, çaça, sardalya, palamut, istavrit ve lüfer avlandı.

Türkiye denizlerinde son 10 yılda, 1 milyon 632 bin 361 ton hamsi, 372 bin 723 ton çaça, 185 bin 436 ton sardalya, 180 bin 453 ton palamut, 162 bin 962 ton istavrit ve 48 bin 170 ton lüfer avcılığı yapıldı.

Avlanan balık miktarı, yıllara göre dalgalı seyir izledi. Buna göre, hamsi miktarı, 2004'te 96 bin 440 ton iken, geçen yıl 273 bin 914 tona yükseldi. Son 10 yılda en fazla geçen yıl hamsi avcılığı yapıldı.

Hamsiden sonra en çok avlanan balık çaça olurken, avlanan çaça miktarı 2014'te 41 bin 648 ton ve geçen yıl 45 bin 764 ton olarak kayıtlara geçti. Çaça avcılığı en çok 76 bin 996 tonla 2015 yılında gerçekleşti.

Avlanan sardalya miktarı 10 yıl önce 18 bin 77 ton olarak kayıtlara geçerken, geçen sene ise 17 bin 311 tona geriledi. Bu dönemde 23 bin 426 ton ile en fazla sardalya 2017'de avlandı.

Türkiye'de 2014'te avlanan palamut miktarı 19 bin 32 ton olurken, geçen sene 2 bin 83 tonda kaldı. Bu sürede en fazla palamut avcılığı 49 bin 891 tonla 2022 yılında yapıldı.

İstavritte ise avlanan balık miktarı 2014'te 16 bin 324 ton ve geçen yıl 14 bin 374 ton olarak kayıtlara geçti. En fazla istavrit 24 bin 5 tonla 2021'de sofralara geldi.

Lüferde ise 2014'te 8 bin 386 ton, geçen yıl ise 2 bin 137 ton balık avlandı. Lüferde en fazla avcılık yapılan yıl 9 bin 574 tonla 2016'da kaydedildi.

"Hamside kota uygulaması sürdürülebilirlik adına olumlu olacaktır"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da ülkede avlanan balık miktarının 2012'de 433 bin ton iken geçen yıl 338 bin tona gerildiğini belirterek, yetiştiricilikte ise bu miktarın 2012'de 212 bin ton iken geçen yıl 600 bin tona yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de avlanan balığın yaklaşık yüzde 60'ının hamsi olduğu bildiren Özkaya, hamsinin özellikle Karadeniz'de bol bulunan bir balık türü olduğunu aktardı.

Özkaya, aşırı avlanma ve balıkçı teknelerinin büyümesinin, balık miktarlarında azalmaya neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Balık boylarında kısalma var, verimi de azaldı. Hamsi stoklarında, hem aşırı avcılığa hem de iklim değişikliğine uyum sağlaması nedeniyle sıkıntı yok ancak ülkede aşırı avcılığın engellenmesi lazım. Bölgelere göre avcılık yapılmalı ve balıkçılarımız da bu konularda bilinçlendirilmeli. Balıkçılarımızın sorumlu avcılık yapması önem taşıyor. Bu denizler hepimizin. Gelecek nesillere de balık kalmalı. Bunlara dikkat edilirse zengin denizlerimizde balık stokları tekrar artacak. Balık miktarlarının artması hem gelecek nesiller hem de ülke ekonomisi için katkı sağlayacaktır. Bu yıl hamside kota uygulaması başlatılacak, bu da sürdürülebilirlik adına olumlu olacaktır."

Son 10 yılda avlanan balık miktarları şu şekilde:

Hamsi Sardalya İstavrit Palamut Lüfer Çaça 2014 96.440 18.077 16.324 19.032 8.386 41.648 2015 193.492 16.693 16.664 4.573 4.136 76.996 2016 102.595 18.162 11.148 39.460 9.574 50.225 2017 158.094 23.426 12.985 7.578 1.936 33.950 2018 96.452 18.854 20.678 30.920 5.767 20.057 2019 262.544 19.119 19.505 1.578 1.213 38.078 2020 171.253 21.265 12.349 22.743 3.722 26.804 2021 151.597 15.800 24.005 2.595 5.804 28.040 2022 125.980 16.729 14.930 49.891 5.495 11.161 2023 273.914 17.311 14.374 2.083 2.137 45.764 Toplam 1.632.361 185.436 162.962 180.453 48.170 372.723