ANKARA

Mustafa Sarıgül CHP listesinden seçime girerek Meclis'e Erzincan Milletvekili olarak girmişti. Sarıgül bugün yaptığı basın açıklaması ile partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurdu.

Sarıgül,"Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır.” dedi.

“Şan şöhret peşinde koşmadık”

Sarıgül konuşmasının devamında,”İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP’ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik.”ifadelerine yer verdi.

Seçimin ilk zamanından beri Kılıçdaroğlu’nun tam destek verdiklerini vurgulayarak,“14 Mayıs seçim kararı alındı. 7 Nisan’da parti meclisimizi topladık ve aynen şunları söyledik: Sayın Kılıçdaroğlu, devleti rayına oturtur. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yüzde 100’ünü kucaklar. Ve Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’de herkesin cumhurbaşkanı olur dedik. Seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu’na destek vereceğimizi açıkladık.”dedi.

HABER:SELÇUK BULUT