İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Toplam 18 takımın mücadele edeceği ve 15 Eylül'de başlaması planlanan Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Konyaspor
OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor
Fenerbahçe Koleji-Gaziantep Basketbol
Final Spor-Sigortam.net
Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor
Alagöz Holding Ildır Basketbol-Çayırova Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Toplam 16 takımın bulunduğu ve 22 Eylül'de başlanması planlanan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise ilk hafta eşleşmeleri şöyle:
HDI Yalova VIP-Turgutlu Belediye
Aslan Yol Burhaniye Belediyespor-Bursa Antspor
Çankırıspor-Rize Belediyesi
01 Adana Basketbol-Fenerbahçe Gelişim
Emlak Konut-Zonguldak Spor Basket 67
Tourism X Boğaziçi-BOTAŞ Gelişim
ÇBK Mersin Gelişim-Çerkezköy Belediyesi
Urla Belediyesi-Edremit Belediye
AA