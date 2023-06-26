İSTANBUL- Mine Kızılalev organizasyonuyla gerçekleştirilen, Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Türkiye Altın Nar Ödülleri, sanat ve medya dünyasının en iyi isimlerini bir araya getirdi. Aydın Arslan Saç Ekim Kliniği’nin destek verdiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen ödül töreni Doubletree by Hilton Piyalepaşa’da gerçekleştirildi.

Yılın en iyi haber bülteni Show TV Ana Haber seçilirken Show TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık da yılın habercisi seçildi. Tiyatro sanatçısı ve sunucu Çiğdem Tunç, ünlü organizatör Banu Noyan, magazin haberciliğinin başarılı gazetecileri Nurcan Sabur, Hakan Solaker ve Kâmil Hızer, meslek onur ödülüyle ödüllendirildi. Burçin Birben, Beste Açar, Esra Özmen, Ayşe Dinçer, Ferman Toprak, Pau, Dora&Ahmet Altınbaşak, Ferah Zeydan, Hasan Koçak ve Gamze Aşık müzik ödülleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

HABER: GİZEM ÇAKAL