EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Saros Körfezi'nin aynı anda üç organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yüzme, dağ bisikleti ve yarı maratona katılan sporcuların adeta spor şöleni yaşattığını belirten Helvacıoğlu, "Bugün burada bulunduğunuz nokta Saros Körfezi'nin en önemli noktalarından biri. Birazdan Türkiye'nin en eşsiz denizinde kulaç atacaksınız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan da 11 ila 70 yaşına kadar 300 sporcunun şampiyonada yarıştığını dile getirdi.

Organizasyonun Saros Körfezi'nin gelişimi açısından önemli olduğuna değinen Duvan, "Edirne'yi yüzmede dünya merkezi yapmak istiyoruz. Önce havuz yarışmaları ve milli takım seçmeleriyle başladık ve yılda 6 uluslararası organizasyon düzenliyoruz. Açık su turnuvasıyla bunları taçlandırdık." diye konuştu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında başlatılan etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

3 bin ve bin 500 metre parkurlarda kulaç atılacak organizasyon, çeşitli kategorilerdeki yarışlarla gün boyunca sürecek.