Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel hava kargo sektörünün en güvenilir çözüm ortaklarından olan Turkish Cargo, ilaç ve sağlık ürünleri lojistiğinde kalite çıtasını yükseltiyor.

Sıcaklık ve zaman hassasiyeti daha düşük ilaç ve sağlık ürünleri, gönderileri korumak amacıyla tasarlanmış pasif paketleme yöntemleriyle sevk ediliyor.

Bu ürünler için geliştirilen "TK Pharma Standard", sıcaklık kontrollü kargoların sektör standartlarına uygun bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Gönderiler, ayrıcalıklı elleçleme, yüksek yükleme önceliği, ürüne sağlanmış özel sıcaklık kontrollü depolama, uzman operasyon ekibi ve 7 gün 24 saat müşteri hizmetleri avantajlarından faydalanılıp tüm "TK Pharma Ağı"nda Turkish Cargo güvencesiyle taşınıyor.

Gelişmiş sıcaklık kontrollü çözümler

Sıcaklık ve zaman hassasiyeti daha yüksek olan, pasif paketleme yöntemleriyle sevk edilen ve apron taşıma süreçlerinde ekstra koruma gerektiren ilaç ve sağlık ürünleri, "TK Pharma Extra" ile sektör beklentilerinin üzerinde taşınıyor. Bu ürün kapsamındaki gönderiler, apronda sıcaklık kontrollü araçlarla taşınıyor. 7 gün 24 saat çalışan ilaç taşımaları kontrol kulesi ekibiyle çıkış noktasından varışa kadar takip ediliyor. "TK Pharma Extra" yalnızca "TK Pharma" kalite ekibi tarafından denetlenip onaylanan "TK Pharma Yüksek Kaliteli İstasyonlar" arasında hizmet veriyor.

Soğuk zinciri korumak için geliştirilmiş çözümler sunan "TK Pharma Advanced" da aktif sıcaklık kontrollü veya hibrit/gelişmiş pasif konteynerler kullanıp, sıcaklık sapmasına karşı sıfıra yakın riskle gönderim imkanı sağlıyor.

Bu ürün kapsamındaki kargolar, müşteri taleplerine göre -70 ve +30 derece arasında sabit bir sıcaklıkta taşınıyor. "TK Pharma Advanced" için özel oluşturulan uzman ekip ise taşıma süreçlerini yönetirken aynı zamanda konteyner kiralama konusunda da müşterilere danışmanlık hizmeti veriyor.

"Sağlık endüstrisinin dinamiklerine uyum sağlamak için yenilikçi yatırımlar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk, hava yoluyla gerçekleştirilen küresel ilaç ve sağlık ürünü taşımacılığındaki yüzde 7'lik pazar paylarıyla sektörün güvenle tercih ettiği bir çözüm ortağı konumunda olduklarını belirtti.

Türk, Turkish Cargo olarak hem bu güveni pekiştirmek hem de sürekli gelişen sağlık endüstrisinin dinamiklerine uyum sağlamak için yenilikçi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Kalite standartlarının arttırıldığı ve hizmet yelpazesinin genişletildiği bu yeni ürünlerimiz ile iş ortaklarımıza daha fazla güvence, daha çok şeffaflık, daha hızlı bilgi akışı ve daha iyi görünürlük sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktif ve hibrit sıcaklık kontrollü çözümler

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'nda yer alan 4 farklı sıcaklık aralığındaki özel depolama tesisleriyle ilaç ve sağlık ürünleri için ideal şartlarda muhafaza imkanı sunuyor.

"IATA CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan, GDP standartlarında hizmet veren taşıyıcı, tüm ilaç ve sağlık gönderilerini sektör gerekliliklerine uygun olarak özenle taşıyor.

Turkish Cargo, SMARTIST tesisinde yer alan Sıcaklık Kontrollü Merkez'inde (Temperature Controlled Centre -TCC) ilaç ve sağlık gönderileri için sıcaklık kontrollü yükleme-boşaltma imkanı sağlıyor ve ULD Depolama Sistemi'yle süreçler otomatikleştiriliyor.

Otomatik Depolama ve Boşaltma Sistemi (ASRS) ve Robotik Süreç Otomasyonu gibi otonom sistemlerle donatılan SMARTIST, Turkish Cargo'nun operasyonel hız ve kalite açısından hizmet kalitesini daha da ileri taşıyor.